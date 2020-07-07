Тренер боксера украинского боксера родом из Николаева Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что спортсмен обязательно получит титул чемпиона мира.

Об этом он сказал изданию boxinginsider.

Напомним, что Сергей Деревянченко получил сразу два предложения по поводу своего следующего боя. Сражаться с ним готовы мексиканец Сауль Альварес и американец Джермалла Чарло.

— Это не имеет значения. Он одержит победу, и у него будет пояс. Я хочу, чтобы этот молодой человек имел титул чемпиона мира. Сейчас он величайший боец без титула чемпиона мира, — сказал Андре Розье.

Тренер сравнил его с Патриком Юингом, известным американским баскетболистом, который провел свою команду «Никс» в финал НБА в 1994 и 1999 годах, но проиграл в обоих случаях. После Патрик Юинг отыграл еще 17 сезонов, но так и не получил титул чемпиона мира.

— Он напоминает мне Патрика Юинга. Один из лучших центровых, когда-либо украшавших площадки, но он никогда не получал кольцо чемпионата мира. Но мы собираемся получить его. Этот человек (Сергей Деревянченко, — прим.) один из лучших, и он много раз станет чемпионом мира, — заявил Андре Розье.

Напомним, также провести поединок с украинцем хочет чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде.

Сергей Деревянченко провел последний поединок в октябре прошлого года, проиграв судейским решением казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Примечательно, что перед этим Сауля Альвареса лишили данного пояса из-за отказа проводить обязательную защиту против украинца.