Боксер из Николаева Сергей Деревянченко снова сразится за чемпионский пояс в среднем весе.

Как сообщает The Athletic, команда украинца практически договорилась о поединке с чемпионом по линии WBC Джермаллом Чарло из США. Предполагается, что поединок между Деревянченко и Чарло состоится в сентябре-октябре.

Джермалл Чарло — 30-летний боксер с послужным списком из 30 побед в 30 профессиональных поединков. В последний раз дрался в декабре против Дениса Хогана, которого победил техническим нокаутом. Сергей Деревянченко дрался с Геннадием Головкиным, которому судьи отдали победу.

Напомним, боксер из Николаева Сергей Деревянченко за бой в первом среднем весе против Джермалла Чарло может получить гонорар в размере 2,5 миллионов долларов.