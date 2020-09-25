Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился ожиданиями от чемпионского боя средневеса из Николаева Сергея Деревянченко против Джермалла Чарло, который состоится в воскресенье, 27 сентября.

Об этом сообщает Sport.ua.

— Сергей Деревянченко — наш парень. Он долго ждал подобного титульного шанса. Опыт, который Деревянченко получил в боях против Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина, подготовил его к победе над Джермаллом Чарло. Сергей победит единогласным решением судей, — сказал Александр Усик.

Ранее известные николаевские спортсмены и тренера призвали жителей города поддержать средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) в бою против чемпиона по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

Как известно, украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября получит свой третий шанс завоевать пояс чемпиона мира. Украинец в Анкасвилле, США, сразится с обладателем титула WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Поединок пройдет на шоу PBC и он состоится без зрителей.

По киевскому времени поединок начнется 27 сентября ориентировочно в 4:15 утра. Прямая трансляция боя состоится на телеканале «Интер».