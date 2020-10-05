Николаевская гандбольная команда «Реал» обыграла в домашнем матче киевский «Спартак».

Об этом идет речь в сюжете программы «Вулиця Спортивна» на НИС-ТВ.

Соревнования проходили 3-4 октября на базе КДЮСШ «Олимп» в Корабельном районе. В первом матче победу одержали николаевские спортсменки со счетом 39:20. Наибольшее количество мячей забила лучший бомбардир прошлого сезона Светлана Аксенова.

Во втором матче гандболистки из Николаева тоже выиграли со значительным преимуществом — 25:14. В этой игре лучший результат показала Лилия Рябоконь.

По результатам игры николаевский «Реал» занял вторую позицию в турнирной таблице. Тренер команды Наталья Пархоменко назвала домашние матчи подготовкой к Еврокубку, который состоится уже через две недели — николаевский «Реал» встретится с итальянским «Местрино».

Пока что неизвестно, где пройдет игра. Николаев находится в оранжевой карантинной зоне, не лучше ситуация и в Венеции. Поэтому Европейская федерация гандбола не согласовала проведение игр в Украине и Италии. Клубы ищут возможность проведения матчей на нейтральной площадке. Не исключено, что они пройдут в Словакии либо в Венгрии.

Напомним, в Николаеве на базе детской юношеской спортивной школы №6 прошел чемпионат города среди юниоров.