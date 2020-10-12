В субботу, 10 октября, дубль МБК «Николаев» провел первый матч в Высшей лиге. Противостоял корабелам БК «Новомосковск».

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Матч выдался результативным для николаевцев. Первая четверть прошла в равной борьбе, а во второй корабелам удалось переломить ход игры и уйти на большой перерыв со значительным преимуществом в счете.

В последней четверти баскетбольный клуб «Новомосковск» попытался исправить ситуацию и ему почти удалось выровнять счет. Однако николаевцы все же одержали победу с результатом 93:86.

Ранее сообщалось, что главный тренер, американец Крис Томас покинул муниципальный баскетбольный клуб «Николаев». Свое решение он объяснил высоким уровнем распространения COVID-19 в Украине и как следствие — критичным порогом инфицированных ведущих игроков клуба.

Напомним, что половина состава МБК «Николаев» и главный тренер заразились коронавирусом и сейчас находятся на самоизоляции.