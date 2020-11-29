Во время домашнего матча МФК «Николаев» с «Агробизнесом» включился автоматический полив поля, игру пришлось приостановить.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Сбой системы полива, вероятно, произошел из-за резкого перепада напряжения.

Отмечается, что «корабелы» больше месяца не играли на домашнем поле, поскольку Николаев находился в красной карантинной зоне.

Последний матч на Центральном городском стадионе МФК «Николаев» провёл 21 октября против «Вереса» из Ровно.

Перед стартом матча 15-го тура «Агробизнес» занимал вторую строку в турнирной таблице.

Счёт был открыт на 9 минуте не в пользу николаевцев. Во втором тайме на поле включился автоматический полив. По этой причине в матче была пауза больше 10 минут.

На 67-й минуте «Агробизнес» удвоил преимущество, забив второй гол. В итоге «корабелам» не удалось прервать беспроигрышную серию «Агробизнеса». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Агробизнеса».

Ранее МФК «Николаев» в выездном матче одержал победу над житомирским «Полесьем» и вплотную приблизился к тройке лидеров Первой лиги.