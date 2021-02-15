Николаевский легкоатлет Александр Соколов завоевал «золотую» медаль в спринте на 60 метров на чемпионате Украины в Сумах 10-12 февраля.
Теперь спортсмен примет участие в чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 7 марта в польском Торуне, говорится в сюжете «Улица спортивная» на НИС-ТВ.
Кроме этого, в спринте на 60 метров среди мужчин также приняли участие николаевские спортсмены Анатолий Щербунь, Дмитрий Витковский, Иван Савченко, а в спринте на 60 метров среди женщин — спортсменка из Николаева Екатерина Неделиковская.
Также на чемпионате Украины в беге на 1500 метров Николаевскую область представила Екатерина Никитина, а в прыжках в высоту Валерия Рыжова, которая завоевала «бронзу» с результатом 1 метр 75 сантиметров.
Кроме этого регион на всеукраинском чемпионате по легкой атлетике в прыжках с шестом представили Юлия Козуб, которая показала в финале результат в 3 метра 91 сантиметр и заняла шестое место, и Николай Храбко, который показал результат в 4 метра 72 сантиметра и занял восьмое место.
Николаевская бегунья Валентина Верецкая получила «бронзу» среди взрослых в забеге на 3 тысячи метров, а команда в составе Екатерины Недиликовской, Виктории Гринько, Екатерины Никитиной и Полины Гарценко — серебряные награды среди молодежи в эстафете 4 по 400 метров.
Напомним, что в Николаеве 80 спортсменов приняли участие в областном командном чемпионате по легкой атлетике.
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Николаевский легкоатлет Александр Соколов завоевал «золотую» медаль в спринте на 60 метров на чемпионате Украины в Сумах 10-12 февраля.
Теперь спортсмен примет участие в чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 7 марта в польском Торуне, говорится в сюжете «Улица спортивная» на НИС-ТВ.
Кроме этого, в спринте на 60 метров среди мужчин также приняли участие николаевские спортсмены Анатолий Щербунь, Дмитрий Витковский, Иван Савченко, а в спринте на 60 метров среди женщин — спортсменка из Николаева Екатерина Неделиковская.
Также на чемпионате Украины в беге на 1500 метров Николаевскую область представила Екатерина Никитина, а в прыжках в высоту Валерия Рыжова, которая завоевала «бронзу» с результатом 1 метр 75 сантиметров.
Кроме этого регион на всеукраинском чемпионате по легкой атлетике в прыжках с шестом представили Юлия Козуб, которая показала в финале результат в 3 метра 91 сантиметр и заняла шестое место, и Николай Храбко, который показал результат в 4 метра 72 сантиметра и занял восьмое место.
Николаевская бегунья Валентина Верецкая получила «бронзу» среди взрослых в забеге на 3 тысячи метров, а команда в составе Екатерины Недиликовской, Виктории Гринько, Екатерины Никитиной и Полины Гарценко — серебряные награды среди молодежи в эстафете 4 по 400 метров.
Напомним, что в Николаеве 80 спортсменов приняли участие в областном командном чемпионате по легкой атлетике.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий