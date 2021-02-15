Николаевский легкоатлет Александр Соколов завоевал «золотую» медаль в спринте на 60 метров на чемпионате Украины в Сумах 10-12 февраля.

Теперь спортсмен примет участие в чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 7 марта в польском Торуне, говорится в сюжете «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Кроме этого, в спринте на 60 метров среди мужчин также приняли участие николаевские спортсмены Анатолий Щербунь, Дмитрий Витковский, Иван Савченко, а в спринте на 60 метров среди женщин — спортсменка из Николаева Екатерина Неделиковская.

Также на чемпионате Украины в беге на 1500 метров Николаевскую область представила Екатерина Никитина, а в прыжках в высоту Валерия Рыжова, которая завоевала «бронзу» с результатом 1 метр 75 сантиметров.

Кроме этого регион на всеукраинском чемпионате по легкой атлетике в прыжках с шестом представили Юлия Козуб, которая показала в финале результат в 3 метра 91 сантиметр и заняла шестое место, и Николай Храбко, который показал результат в 4 метра 72 сантиметра и занял восьмое место.

Николаевская бегунья Валентина Верецкая получила «бронзу» среди взрослых в забеге на 3 тысячи метров, а команда в составе Екатерины Недиликовской, Виктории Гринько, Екатерины Никитиной и Полины Гарценко — серебряные награды среди молодежи в эстафете 4 по 400 метров.

Напомним, что в Николаеве 80 спортсменов приняли участие в областном командном чемпионате по легкой атлетике.