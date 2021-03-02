В швейцарском Айроло прошли соревнования заключительного этапа Кубка Европы по фристайлу, на котором уроженец Николаева, олимпийский чемпион Александр Абраменко занял второе место.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечаеися, чт оукраинские спортсмены завоевали 3 медали.

В мужских соревнованиях по лыжной акробатике сразу два украинца поднялись на пьедестал почета: на вторую строчку — Александр Абраменко, на третью — Максим Кузнецов.

Среди женщин «бронзу» завоевала Анастасия Новосад.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил украинских спортсменов и тренерский состав сборной с прекрасными достижениями, пожелав новых свершений и удачной подготовки в олимпийский Пекин-2022.

Напомним, в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Олимпийский чемпион по лыжной акробатике в 2018 году, николаевец Александр Абраменко надеется, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве.