Соревнования проходят в спорткомплексе «Водолей», на базе Комплексной ДЮСШ «Украина».
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
Торжественная церемония открытия спортивного форума состоялась вчера, 14 апреля. В мероприятии приняли участие секретарь городского совета Дмитрий Фалько и депутат городского совета Наталья Горбенко.
В связи с карантинными ограничениями, Чемпионат Украины по прыжкам в воду проходит без зрителей. Однако, все желающие могут наблюдать за соревнованиями онлайн, так как организаторы обеспечили прямые трансляции.
Чемпионат состоит из двух этапов — первый прошел сегодня, 15 апреля, второй запланирован на завтра.
Напомним, ранее пловцы николаевского «Инваспорта» привезли 41 медаль с чемпионата Украины.
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Соревнования проходят в спорткомплексе «Водолей», на базе Комплексной ДЮСШ «Украина».
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
Торжественная церемония открытия спортивного форума состоялась вчера, 14 апреля. В мероприятии приняли участие секретарь городского совета Дмитрий Фалько и депутат городского совета Наталья Горбенко.
В связи с карантинными ограничениями, Чемпионат Украины по прыжкам в воду проходит без зрителей. Однако, все желающие могут наблюдать за соревнованиями онлайн, так как организаторы обеспечили прямые трансляции.
Чемпионат состоит из двух этапов — первый прошел сегодня, 15 апреля, второй запланирован на завтра.
Напомним, ранее пловцы николаевского «Инваспорта» привезли 41 медаль с чемпионата Украины.