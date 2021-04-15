Соревнования проходят в спорткомплексе «Водолей», на базе Комплексной ДЮСШ «Украина».

Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.

Торжественная церемония открытия спортивного форума состоялась вчера, 14 апреля. В мероприятии приняли участие секретарь городского совета Дмитрий Фалько и депутат городского совета Наталья Горбенко.

В связи с карантинными ограничениями, Чемпионат Украины по прыжкам в воду проходит без зрителей. Однако, все желающие могут наблюдать за соревнованиями онлайн, так как организаторы обеспечили прямые трансляции.

Чемпионат состоит из двух этапов — первый прошел сегодня, 15 апреля, второй запланирован на завтра.

Напомним, ранее пловцы николаевского «Инваспорта» привезли 41 медаль с чемпионата Украины.