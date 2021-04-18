Футбольный клуб «Николаев» победил «Оболонь» со счетом 5:3, матч прошел в Николаеве в пятницу, 16 апреля.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Николаевская команда вновь заиграла на главном поле, а возврат на главную арену отметила очень результативным матчем.

Еще до середины первого тайма николаевцы трижды успели «расписаться» в воротах «Оболони». Первым переиграть вратаря гостей попытался Кравченко, однако «распечатать» ворота соперников сумел Паламар мощным ударом со штрафного. Мяч задел перекладину и срикошетил за линию ворот — вратарь был бессилен. Второй сногсшибательный мяч в ворота «Оболони» залетел уже на шестнадцатой минуте: после паса Кусенко Кравченко попал в штангу, но поймал мяч на отскоке и со второй попытки забил. Не успели киевляне прийти в себя как пришлось в третий раз вытаскивать мяч из сетки собственных ворот, все тот же Сергей Кравченко ворвался в штрафную соперника, отдал на Владимира Одарюка и тот недолго думая мимо голкипера переправил мяч в ворота. 18-ая минута, а николаевцы ведут уже 3:0. Однако при таком разгромном счете «Оболонь» не посыпалась, а нашлась с ответом. Камбек своей команды начали Матяш и Мурза, первый отдал передачу второму, а тот не менее удачно в одно касание ее завершил — 3:1. Через восемь минут все тот же Матяш длинным пасом находит Щебетуна, тот избегает положения вне игры, переигрывает Бубенцова и попадает в ворота — 3:2, а играть еще больше пятнадцати минут только в первом тайме. Команды не упустили своих возможностей забить еще по разу. В дополнительное время Кравченко воспользовался ошибкой защитников «Оболони» и оформил дубль, а в ответ Алексей Савченко как под копирку повторил гол Руслана Паламара с начала матча. Со счетом 4:3 команды ушли отдыхать.

После на поле пошел дождь, а гол николаевцы забили только один, второй раз отличился Руслан Пономарь. Поэтому в итоге 5:3.

Однако в отличие от зрителей наставника «корабелов» такое количество пропущенных мячей не слишком порадовало.

— Конечно, в атаке хорошо сыграли и награждали друг друга передачами, то, что мы отрабатывали на тренировке, готовились под эту команду, такие моменты, слабые и сильные стороны мы у них знали. Но то, что мы так легко дали забить нам мячи, но это будем разбираться. Болельщикам нравятся такие матчи, а мне, как тренеру нет. Лучше 5 матчей выиграл бы по 1:0, чем 5:3 с таким состоянием. С одной стороны, я доволен тремя мячами, но то, что мы пропустили три мяча – я недоволен, — отметил тренер николаевцев Илья Близнюк.

Напомним, рапиристы и рапиристики из Николаевской области взяли участие в Чемпионате Украины по фехтованию на рапирах и показали высокие результаты.