Президент Украинской ассоциации футбола и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко осудил создание Суперлиги из 12 европейский команд.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

— Пандемия больно ударила по всем без исключения представителям нашей футбольной общественности, но это сложное испытание имеет объединять, делать нас только сильнее и объединять вокруг новых идей для сотрудничества. Благодарен президенту УЕФА за четкую и бескомпромиссную позицию в этом вопросе (о создании Суперлиги, – прим.), которая была изложена в декларации конгресса (45-го Конгресса УЕФА, – прим.), что осуждает создание Суперлиги. Этот документ делегаты конгресса поддержали единогласно, — заявил Андрей Павелко.

Андрей Павелко говорит, что в этом вопросе важными остаются равные условия участия в еврокубках для всех клубов национальных лиг.

Ранее исполнительный директор Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий отказался комментировать создание европейскими топ-клубами Суперлиги. Он заявил, что намерен дождаться позиции УАФ и УЕФА.

Напомним, в создании Суперлиги объявили 12 клубов: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.

Ожидается, что всего участвовать в новом турнире будет 20 команд. Еще три клуба должны объявить о участии в Суперлиге в ближайшее время.

15 команд будут участвовать в турнире на постоянной основе. Еще пять коллективов будут иметь статус участников на временной основе.