В Николаеве прошел турнир по шахматам, в нем приняли участие десять игроков из Чехии, Украины, Казахстана и Индии, которые сражаются за победу и имеют все шансы на удачный исход.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ

Норму гроссмейстера могут выполнять все участники. Конкретно Николаев представляют четверо спортсменов: Виталий Сивух, Владислав Ларкин, Андрей Левицкий и Пен Лимин.

Соревнуются на турнире по круговой системе. Имя победителя станет известным уже завтра, 17 мая.

Напомним, в Николаеве с 4 по 10 мая проходил шахматный фестиваль «Мемориал Николая Шелеста».