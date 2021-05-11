В Николаеве с 4 по 10 мая проходил шахматный фестиваль «Мемориал Николая Шелеста».
Об этом вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко сообщил на своей странице в Facebook.
Соревнования проходили в холле Николаевского областного совета.
В двух турнирах по швейцарской системе участие принимали шахматисты из Николаева, Еревана (Армения), Киева, Харькова, Одессы, Южноукраинска, Херсона, Ивано-Франовска, Южного и Кропивницкого.
Призовой фонд – 38 тысяч гривен.
Победу в главном турнире одержал мастер спорта Украины из Херсона Леонид Старожилов. Сразу двум молодым перворазрядникам покорилась норма кандидата в мастера спорта - Дмитрий Шахайло (Харьков) и Александр Кужильный ( Измаил, Одесская область).
В турнире «В» равных не было николаевцу Дмитрию Портнову.
Турнир «А» (38 участников):
Турнир «В» (37 участников):
Турнир «С» – блиц-турнир (66 участников):
В Николаеве компания «Південьбуд Миколаїв ЛТД» выиграла дополнительный тендер на продолжение реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.
Отменим, что в понедельник, 26 апреля, журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.
В Николаеве с 4 по 10 мая проходил шахматный фестиваль «Мемориал Николая Шелеста».
Об этом вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко сообщил на своей странице в Facebook.
Соревнования проходили в холле Николаевского областного совета.
В двух турнирах по швейцарской системе участие принимали шахматисты из Николаева, Еревана (Армения), Киева, Харькова, Одессы, Южноукраинска, Херсона, Ивано-Франовска, Южного и Кропивницкого.
Призовой фонд – 38 тысяч гривен.
Победу в главном турнире одержал мастер спорта Украины из Херсона Леонид Старожилов. Сразу двум молодым перворазрядникам покорилась норма кандидата в мастера спорта - Дмитрий Шахайло (Харьков) и Александр Кужильный ( Измаил, Одесская область).
В турнире «В» равных не было николаевцу Дмитрию Портнову.
Турнир «А» (38 участников):
Турнир «В» (37 участников):
Турнир «С» – блиц-турнир (66 участников):
В Николаеве компания «Південьбуд Миколаїв ЛТД» выиграла дополнительный тендер на продолжение реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.
Отменим, что в понедельник, 26 апреля, журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.