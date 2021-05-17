Капрал Службы судебной охраны Николаевщины добыл призовые места на чемпионате Украины по кикбоксингу.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Чемпионат проходил с 13 по 16 мая в Харькове. В соревновании приняли участие более 800 участников из 16 областей Украины.
По результатам судьи должны были определить представителей Украины на чемпионате Европы по кикбоксингу, который запланирован на сентябрь 2021 в Англии.
После проведения спаррингов, в дисциплине К1-лайт первое место занял контроллер II-й категории первого подразделения, капрал Службы судебной охраны Владислав Басовский.
Кроме этого, второе «золото» николаевец завоевал в дисциплине К-1 в весовой категории до 67 килограмм.
Ранее сообщалось, что николаевский спортсмен добыл призовое место на Кубке мира по гребле.
Капрал Службы судебной охраны Николаевщины добыл призовые места на чемпионате Украины по кикбоксингу.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Чемпионат проходил с 13 по 16 мая в Харькове. В соревновании приняли участие более 800 участников из 16 областей Украины.
По результатам судьи должны были определить представителей Украины на чемпионате Европы по кикбоксингу, который запланирован на сентябрь 2021 в Англии.
После проведения спаррингов, в дисциплине К1-лайт первое место занял контроллер II-й категории первого подразделения, капрал Службы судебной охраны Владислав Басовский.
Кроме этого, второе «золото» николаевец завоевал в дисциплине К-1 в весовой категории до 67 килограмм.
Ранее сообщалось, что николаевский спортсмен добыл призовое место на Кубке мира по гребле.