Капрал Службы судебной охраны Николаевщины добыл призовые места на чемпионате Украины по кикбоксингу.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Чемпионат проходил с 13 по 16 мая в Харькове. В соревновании приняли участие более 800 участников из 16 областей Украины.

По результатам судьи должны были определить представителей Украины на чемпионате Европы по кикбоксингу, который запланирован на сентябрь 2021 в Англии.

После проведения спаррингов, в дисциплине К1-лайт первое место занял контроллер II-й категории первого подразделения, капрал Службы судебной охраны Владислав Басовский.

Кроме этого, второе «золото» николаевец завоевал в дисциплине К-1 в весовой категории до 67 килограмм.

Ранее сообщалось, что николаевский спортсмен добыл призовое место на Кубке мира по гребле.