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Анна Гонтарь заняла второе место по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
С 11 по 24 мая на Мадейре в Португалии проходит чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие представители 47 стран Европы и мира.
Этот чемпионат Европы — шаг на пути к Паралимпиаде-2021, ведь он позволит подобрать паралимпийские лицензии. В активе украинских пловцов уже есть 40 паралимпийских лицензий на игры в Токио.
Представительница николаевского «Инваспорта» Анна Гонтарь стартовала комплексным плаванием на дистанции 200 метров и заняла второе место. Готовил спортсменку тренер Николай Ильин.
В целом Николаевский региональный центр «Инваспорт» представляют 3 спортсмена — Анна Гонтарь, Сергей Паламарчук и Евгений Панибратец. Соревнования продолжаются.
Напомним, капрал Службы судебной охраны Николаевщины добыл призовые места на чемпионате Украины по кикбоксингу.
Анна Гонтарь заняла второе место по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
С 11 по 24 мая на Мадейре в Португалии проходит чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие представители 47 стран Европы и мира.
Этот чемпионат Европы — шаг на пути к Паралимпиаде-2021, ведь он позволит подобрать паралимпийские лицензии. В активе украинских пловцов уже есть 40 паралимпийских лицензий на игры в Токио.
Представительница николаевского «Инваспорта» Анна Гонтарь стартовала комплексным плаванием на дистанции 200 метров и заняла второе место. Готовил спортсменку тренер Николай Ильин.
В целом Николаевский региональный центр «Инваспорт» представляют 3 спортсмена — Анна Гонтарь, Сергей Паламарчук и Евгений Панибратец. Соревнования продолжаются.
Напомним, капрал Службы судебной охраны Николаевщины добыл призовые места на чемпионате Украины по кикбоксингу.