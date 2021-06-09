Во вторник, 8 июня, на территории стадиона в парке Победы прошло всеукраинское спортивное мероприятие «Движение - это здорово», участие в котором приняли несколько сотен школьников.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Как рассказала главный специалист областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Елена Мошкив, такое соревнование проходило одновременно во многих городах Украины.

Спортивная программа была разнообразной: футбол, художественная гимнастика, бокс, фехтование, боевые искусства и легкая атлетика.

Также участники показательных выступлений и победители конкурсов получили призы от регионального отделения Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, в Николаеве прошел второй этап регаты «Mykolaiv River Cup».