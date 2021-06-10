Работники посольства Соединенных Штатов Америки в Украине сфотографировались в форме украинской сборной по футболу.

Об этом посольство сообщило в Twitter.

Can’t wait for kickoff on Sunday - don’t know who will win, but the Ukrainian team will look great! pic.twitter.com/QZTjNQwmMB — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021

— С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно! — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с новой формой сборной Украины по футболу и назвал ее «точно особенной».

Напомним, украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.