В четверг, 17 июня, сборная Украины проведет второй матч в группе C на Евро-2020 - соперником команды Андрея Шевченко будет Северная Македония.

Украинская команда стартовала на турнире с яркого, но драматического со знаком минус матча против Нидерландов в Амстердаме. Команда Шевченко пропустила два гола, но затем невероятным образом сумела сравнять счет. Только под конец игры нидерландцы забили третий мяч и взяли три очка, пишет ЗН.

В минувшем поединке травму получил вингер Александр Зубков - это единственная потеря перед встречей с македонцами. Все остальные в строю, в том числе в строй вернулся лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков.

Украинцы базируются в румынском городе Волунтари, а поддержка наставника киевлян Мирчи Луческу делает Бухарест фактически самой домашней ареной на турнире из всех возможных. Десант украинских фанатов однозначно появится на трибунах, но стадион будет заполнен лишь частично. Не стоит забывать и про фан-зоны в Украине, которые вряд ли будут пустовать во время поединка.

Для сборной Украины это уже третье выступление на Евро в истории. При этом команда имеет серию из шести подряд поражений на турнире.

Северная Македония - темная лошадка турнира. Команда попала в финальную часть Евро-2020 через плей-офф Лиги наций, а в первом туре встречалась с Австрией и уступила со счетом 1:3.

Тем не менее, македонцы не выглядели глухим аутсайдером в минувшей встрече - в составе команды есть представители топ-чемпионатов, а также легендарный Горан Пандев, который в свои 37 лет все еще хорош и даже забил гол австрийцам. Для Северной Македонии это дебютное выступление на крупном международном турнире.

Команды в прошлом встречались четыре раза. В отборе на Евро-2016 украинцы дважды победили - 1:0 дома и 2:0 на выезде. При этом в двух товарищеских матчах Украина допускала осечки - 0:0 в 2003-м году и 0:1 в 2004-м.

Судить игру будет аргентинец Фернандо Рапаллини - он отработает на матче по обмену между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Это первый судейский обмен в истории чемпионатов Европы.

Украина - Северная Македония

Четверг, 17 июня, стадион «Насьональ Арена». Бухарест, 16:00

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Трансляция: «Украина», «Футбол 1»

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Соболь, Ярмоленко, Яремчук.

Северная Македония: Димитриевски, Николов, С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу, Алиоски, Бардхи, Адеми, Эльмас, Пандев, Трайковски.

Австрия уверенно победила Северную Македонию в группе сборной Украины.