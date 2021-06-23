В прошедшие выходные в акватории Николаевского яхт-клуба прошла крейсерская регата «Кубок памяти героев-десантников Константина Ольшанского».

Об этом рассказывается в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Регата «Кубок памяти героев-десантников Константина Ольшанского» одна из старейших на Николаевщине, впервые ее провели в 1976 году. С 2010 года регата стала проводится регулярно.

В этом году в соревнованиях приняли участие 16 яхт.

Участники регаты следовали по пути Николаев — Волошская коса — Очаков — Николаев.

Для яхтсменов дополнительным испытанием стали не совсем благоприятные погодные условия. в последний день гонки, спортсмены попали под ливень. Некоторые яхты вынуждены были сойти с дистанции.

Фото Суспільне:Миколаїв

Победителей определили в 6 подгруппах.

Первой к финишу — памятнику героев-десантников Константина Ольшанского, который расположен на воде, пришла яхта «Vimana». Самой быстрой по времени стала яхта «Союз-М».

По данным Николаевской областной федерации парсуного спорта

Отмечается, что на следующей неделе состоится экологическая регата имени Сергея Шаповалова на Кубок Кинбурнской косы.

Напомним, 7 июня в Николаеве прошел второй этап регаты «Mykolaiv River Cup».