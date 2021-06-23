В прошедшие выходные в акватории Николаевского яхт-клуба прошла крейсерская регата «Кубок памяти героев-десантников Константина Ольшанского».
Об этом рассказывается в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Регата «Кубок памяти героев-десантников Константина Ольшанского» одна из старейших на Николаевщине, впервые ее провели в 1976 году. С 2010 года регата стала проводится регулярно.
В этом году в соревнованиях приняли участие 16 яхт.
Участники регаты следовали по пути Николаев — Волошская коса — Очаков — Николаев.
Для яхтсменов дополнительным испытанием стали не совсем благоприятные погодные условия. в последний день гонки, спортсмены попали под ливень. Некоторые яхты вынуждены были сойти с дистанции.
Победителей определили в 6 подгруппах.
Первой к финишу — памятнику героев-десантников Константина Ольшанского, который расположен на воде, пришла яхта «Vimana». Самой быстрой по времени стала яхта «Союз-М».
Отмечается, что на следующей неделе состоится экологическая регата имени Сергея Шаповалова на Кубок Кинбурнской косы.
Напомним, 7 июня в Николаеве прошел второй этап регаты «Mykolaiv River Cup».
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В прошедшие выходные в акватории Николаевского яхт-клуба прошла крейсерская регата «Кубок памяти героев-десантников Константина Ольшанского».
Об этом рассказывается в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Регата «Кубок памяти героев-десантников Константина Ольшанского» одна из старейших на Николаевщине, впервые ее провели в 1976 году. С 2010 года регата стала проводится регулярно.
В этом году в соревнованиях приняли участие 16 яхт.
Участники регаты следовали по пути Николаев — Волошская коса — Очаков — Николаев.
Для яхтсменов дополнительным испытанием стали не совсем благоприятные погодные условия. в последний день гонки, спортсмены попали под ливень. Некоторые яхты вынуждены были сойти с дистанции.
Победителей определили в 6 подгруппах.
Первой к финишу — памятнику героев-десантников Константина Ольшанского, который расположен на воде, пришла яхта «Vimana». Самой быстрой по времени стала яхта «Союз-М».
Отмечается, что на следующей неделе состоится экологическая регата имени Сергея Шаповалова на Кубок Кинбурнской косы.
Напомним, 7 июня в Николаеве прошел второй этап регаты «Mykolaiv River Cup».