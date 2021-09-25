Сегодня, 25 сентября, в Николаеве на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) олимпийского резерва стартовал юношеский чемпионат Украины по фехтованию памяти Виктора Мурашова.

Об этом пишет Суспільне.

Спортсмены в возрасте от 13 до 20 лет будут соревноваться в течение недели тремя видами оружия: шпагой, рапирой и саблей.

О подготовке к Чемпионату Украины рассказал тренер ДЮСШ «Динамовец» (Киев— прим.) Сергей Горецкий.

— Начало подготовки мы начали уже с лета. Проводили тренировочные сборы в Украине. Также выезжали в Эстонию, готовились всей командой. Сегодня и завтра будем стараться показать максимальный результат и будет видно, как мы подготовились, — сказал Сергей Горецкий.

Чемпионат, который проходит в Николаеве, позволит отобрать фехтовальщиков в национальную сборную. Чемпионат Украины по фехтованию памяти Виктора Мурашова в Николаеве продлится до 2 октября.

Напомним, Олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о желании основать в столице собственную спортшколу по фехтованию.

Ольга Харлан не согласна с заявлением старшего тренера Сборной Украины по фехтованию Олега Штурбабина о том, что ее личная жизнь — один из факторов неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, подобные заявление — это попытка найти крайнего в сложившейся ситуации.