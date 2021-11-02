Вслед за защитником сборной Украины Богданом Бутко гомофобные высказывания позволил себе его партнер по сборной Артем Беседин.

В интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ» нападающий «Динамо» заявил, что не поддерживает проведение гей-парадов, поскольку «это ненормально».

— Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки — все. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча, — добавил Артем Беседин.

По словам футболиста киевского клуба, он не может смотреть на флаги ЛГБТ, а также на то, что его представители «ходят за ручку».

— Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пидо*асов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не гонят? — возмутился Артем Беседин.

Напомним, Шотландия официально стала первой страной мира, где изучение темы ЛГБТ+ и инклюзивности стало обязательным в рамках школьной программы.