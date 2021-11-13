Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко признался, что сборную Украины в будущем возглавит Сергей Ребров.

Об этом пишет Новое Время.

По словам функционера, сейчас в организации есть понимание, что Александр Петраков остается главным тренером, чьи обязанности он исполняет на временной основе.

— Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но получилось так, что у него контракт с клубом (Аль-Айном из ОАЭ, —прим.) до конца весны, и не было возможности его пригласить, — отметил Андрей Павелко.

По его словам, Сергей Ребров был постоянно на связи и с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, и с Александром Петраковым.

— У Петракова нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея (Реброва, —прим.) своим сменщиком, — резюмировал Андрей Павелко.

Напомним, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А «Дженоа» из Италии. По контракту он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.