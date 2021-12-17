Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отстранить от бокса на неопределенный срок украинца Василия Ломаченко.
Информация об этом появилась на сайте Box Rec.
Причины такого решения пока неизвестны.
Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Василий Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.
Добавим, что отстранение боксера после боя — обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.
Бой Ломаченко — Комми прошел на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей — 117:110, 119:108, 119:108. Василий Ломаченко посылал соперника в нокдаун в 7 раунде.
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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отстранить от бокса на неопределенный срок украинца Василия Ломаченко.
Информация об этом появилась на сайте Box Rec.
Причины такого решения пока неизвестны.
Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Василий Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.
Добавим, что отстранение боксера после боя — обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.
Бой Ломаченко — Комми прошел на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей — 117:110, 119:108, 119:108. Василий Ломаченко посылал соперника в нокдаун в 7 раунде.