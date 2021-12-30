Авторитетное американское издание The Ring признало бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа главным событием года в боксе.
Как информирует сайт редакции The Ring, данный бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3, Сауль Альварес - Калеб Плант и Теренс Кроуфорд - Шон Портер.
Как сообщалось, Усик и Джошуа в поединке оспорили титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинский спортсмен сумел победить титулованного соперника, став чемпионом мира в супертяжелом весе.
Напомним, что в контракте боксеров прописан пункт о реванше. Ожидается, что второй бой Усик - Джошуа состоится весной 2022 года.
Ранее сообщалось, украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Авторитетное американское издание The Ring признало бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа главным событием года в боксе.
Как информирует сайт редакции The Ring, данный бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3, Сауль Альварес - Калеб Плант и Теренс Кроуфорд - Шон Портер.
Как сообщалось, Усик и Джошуа в поединке оспорили титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинский спортсмен сумел победить титулованного соперника, став чемпионом мира в супертяжелом весе.
Напомним, что в контракте боксеров прописан пункт о реванше. Ожидается, что второй бой Усик - Джошуа состоится весной 2022 года.
Ранее сообщалось, украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.