Авторитетное американское издание The Ring признало бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа главным событием года в боксе.

Как информирует сайт редакции The Ring, данный бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3, Сауль Альварес - Калеб Плант и Теренс Кроуфорд - Шон Портер.

Как сообщалось, Усик и Джошуа в поединке оспорили титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинский спортсмен сумел победить титулованного соперника, став чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что в контракте боксеров прописан пункт о реванше. Ожидается, что второй бой Усик - Джошуа состоится весной 2022 года.

Ранее сообщалось, украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.