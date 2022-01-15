Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко, уволенному с должности главного тренера итальянского клуба «Дженоа», вернуться работать в Украину.

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

— Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только «первый клубный блин комом» в начале большой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой..., — написал президент.

Сегодня днем итальянский футбольный клуб «Дженоа» сообщил об увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.

Напомним, что Андрея Шевченко может сменить Давиде Баллардини, который уже был главным тренером «Дженоа» до украинского коллеги.

9 января «Дженоа» проиграла «Специи» с минимальным счетом в 0:1. Обе команды сражались за возможность продолжать игры в Серии А.

В общей сложности, при тренерстве Андрея Шевченко «Дженоа» провела 10 игр, большинство из которых оказались провальными (6 поражений, 3 ничьи и 1 победа). В турнирной сетке Серии А футбольный клуб занимает 19 место, рискуя выбыть из лиги.