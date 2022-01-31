В Китае уже у 119 спортсменов и членов делегаций спортивных команд зимней Олимпиады в Пекине обнаружили COVID-19. Китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

В частности, в воскресенье организационный комитет Олимпиады проинформировал о 34 случаях COVID-19 среди спортсменов и членов делегаций, и уже в понедельник появилась информация о 119 больных.

Подчеркивается, что китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения, поэтому спортсменам и членам делегаций запрещаются какие-либо контакты за пределами Олимпиады.

Отметим, открытие Олимпийских игр в Пекине запланировано на 4 февраля.