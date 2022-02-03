Александр Абраменко на Олимпиаде-2018

Национальный олимпийский комитет Украины объявил спортсменов, которые на церемонии открытия понесут флаг Украины. Ими стали фристайлист из Николаева Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Для Александра Абраменко игры в Пекине станут пятыми в карьере. Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане он выиграл золотую награду.

— Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно, — сказал Александр Абраменко.

Для Александры Назаровой это будут вторые взрослые Олимпийские игры в карьере. На юношеских играх 2012 года Александра стала серебряным призером.

Александра Назарова

— Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать флагоносцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной, — сказала Александра Назарова.

Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля в 14:00.

Отметим, что Александр Абраменко — единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, 1 февраля в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.