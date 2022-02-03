Фото: МБК «Николаев», Facebook

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 3 февраля, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose.

МБК «Николаев» в овертайме со счетом 74:72 в домашнем матче обыграл БК «Тернополь», пишет Obozrevatel.

В начале игры у обеих команд была проблема с реализацией, правда, гости быстрее наладили этот компонент. Перед первым перерывом Тернополь имел комфортное преимущество в 10 очков. Дальше гости оторвались от соперника до 15 очков, но Николаеву удалось выровнять игру и несколько сократить отставание, впрочем, гости отреагировали, и также удачно проводили свои атаки. Выделялись Туре Мюрри и Максим Луценко. Однако Николаев сумел отыграться и приблизиться к сопернику к 6 очкам.

После перерыва хозяева заиграли лучше, а Тернополь позволил сопернику отыграться и сравнять счет, однако сразу же среагировал и за небольшой отрезок набрал 11 очков подряд, против ни одного у хозяев. Напряженной и интересной получилась последняя четверть, где Николаеву снова удалось отыграться. У Тернополя очень старались Мюрри и Лаки Джонс, однако свои герои нашлись у хозяев — Трой Барнис и Матей Радунич. К концу матча Николаев впервые в матче сумел выйти вперед. Горячей получилась концовка встречи. Николаев имел преимущество в три очка, но за 6 секунд до завершения Доминикас Домаркас перевел матч в овертайм точным трехочковым броском.

В овертайме игра была равна до последних минут. Казалось, корабелам удалось вырвать победу на последней минуте благодаря точным броскам Барниса, Радунича и Мориса Крика, однако два трехочковых от Тернополя вернули интригу в матч за несколько секунд до завершения. И все же, корабеллы смогли удержать победный счет. Николаев впервые обыграл Тернополь в этом сезоне.

Следующий матч Николаев сыграет против Одессы 10 февраля на выезде. Тернополь также проведет выездной матч с Кривбассом 5 февраля.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

Николаев – Тернополь 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9)

Николаев: Барнис (19+11 подборов), Тристин (1), Кожемякин (2), Радунич (11+9 подборов), Крик (21), Херст (10), Хохоник (0), Онуфриев (4+7 подборов) , Дубоненко (0), Тищенко (6).

Тернополь: Джонс (10), Фурстингер (3+10 подборов), Домаркас (9), Сандул (6), Мюрри (24), Бояркин (6), Луценко (14), Дашич (0).

Ранее сообщалось, что в украинской баскетбольной Суперлиге состоялся первый матч в 2022 году: «Киев-Баскет» в перенесенной встрече победил МБК «Николаев» со счетом 96:61.

Позже МБК «Николаев» проиграл в домашнем матче против БК «Днепр» со счетом 76:68.