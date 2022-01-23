МБК «Николаев» в домашнем матче против БК «Днепр» проиграл гостям со счетом 76:68.

Об этом пишет «Sportarena».

Днепряне еще в первой четверти обеспечили себе комфортное преимущество, победив с отрывом в 14 очков. Во втором и третьем отрезках игры МБК «Николаев» сократил отставание, но все же гости добыли победу.

Наиболее результативным игроком матча стал Матей Радунич из Николаева, который набрал 18 очков. Лучший в составе Днепра по очкам — Сергей Павлов (16).

Это уже четвертая победа кряду для Днепра. Ранее днепряне справились с «Будивельником», «Черкасскими Мавпами» и «Кривбассом».

БК «Днепр» занимает четвертое место турнирной таблицы Суперлиги. МБК «Николаев» — на последней позиции.

Ранее сообщалось, что в украинской баскетбольной Суперлиге состоялся первый матч в 2022 году: «Киев-Баскет» в перенесенной встрече победил МБК «Николаев» со счетом 96:61.