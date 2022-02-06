Сборная Украины по футзалу со счетом 1:4 проиграла команде Испании матч за бронзовые медали XII чемпионат Европы.

Об этом пишет «Укринформ».

Мяч на эрене Ziggo Dome в Амстердаме забили: Игорь Чернявский (17-я минута) — в нашей команде; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсиско Солана (18), Боиис (31) и Адольфо (32) — в составе двукратных чемпионов мира и семикратных чемпионов континента.

Ранее «сине-желтые» встречались с испанцами в финальных турнирах 11 раз, уступив пиренейцам во всех матчах. На предыдущем континентальном первенстве испанцы оказались сильнее в четвертьфинале (1:0).

В финале Евро-2022 действующий обладатель титула сборная Португалии сегодня сойдется с россиянами.