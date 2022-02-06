Сборная Украины по футзалу со счетом 1:4 проиграла команде Испании матч за бронзовые медали XII чемпионат Европы.
Об этом пишет «Укринформ».
Мяч на эрене Ziggo Dome в Амстердаме забили: Игорь Чернявский (17-я минута) — в нашей команде; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсиско Солана (18), Боиис (31) и Адольфо (32) — в составе двукратных чемпионов мира и семикратных чемпионов континента.
Ранее «сине-желтые» встречались с испанцами в финальных турнирах 11 раз, уступив пиренейцам во всех матчах. На предыдущем континентальном первенстве испанцы оказались сильнее в четвертьфинале (1:0).
В финале Евро-2022 действующий обладатель титула сборная Португалии сегодня сойдется с россиянами.
Напомним, 4 февраля сборные Украины и России по футзалу впервые с 2005 года встретились в полуфинале чемпионата Европы. По итогам матча Украина уступила команде России со счетом 2:3, впрочем, напряжение оставалось до последних секунд.
Сборная Украины по футзалу со счетом 1:4 проиграла команде Испании матч за бронзовые медали XII чемпионат Европы.
Об этом пишет «Укринформ».
Мяч на эрене Ziggo Dome в Амстердаме забили: Игорь Чернявский (17-я минута) — в нашей команде; Мигель Анхель Мельядо (11), Франсиско Солана (18), Боиис (31) и Адольфо (32) — в составе двукратных чемпионов мира и семикратных чемпионов континента.
Ранее «сине-желтые» встречались с испанцами в финальных турнирах 11 раз, уступив пиренейцам во всех матчах. На предыдущем континентальном первенстве испанцы оказались сильнее в четвертьфинале (1:0).
В финале Евро-2022 действующий обладатель титула сборная Португалии сегодня сойдется с россиянами.
Напомним, 4 февраля сборные Украины и России по футзалу впервые с 2005 года встретились в полуфинале чемпионата Европы. По итогам матча Украина уступила команде России со счетом 2:3, впрочем, напряжение оставалось до последних секунд.