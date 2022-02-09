УЕФА объявил о назначении инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования по матчу Украина – Россия в полуфинале «Евро-2022» по футзалу.

Об этом пишет ZN.ua.

Несколько дней назад Российский футбольный союз обратился в УЕФА, чтобы там открыли дисциплинарное расследование «по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины».

Во время матча украинские болельщики несколько раз исполнили песню «Путин - х***о», после чего диктор на арене на украинском языке попросил их перестать использовать кричалки неспортивного характера.

Напомним, 4 февраля сборные Украины и России по футзалу впервые с 2005 года встретились в полуфинале чемпионата Европы. По итогам матча Украина уступила команде России со счетом 2:3, впрочем, напряжение оставалось до последних секунд.