ДЮСШ «Олимп» получит финансирование из госбюджета на реконструкцию бассейна для гребцов в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщил вице-мэр Анатолий Петров на заседании исполкома Николаевского горсовета в среду, 9 февраля, пишут НикВести.

На рассмотрение комитета вынесли вопрос о перераспределении расходов Управления капитального строительства. Анатолий Петров сообщил, что спортшкола подала прошла конкурс в Госфонде регионального развития с проектом на реконструкцию бассейна в яхт-клубе по улице Новостройной, 1.

Общая стоимость ремонтных работ составляет 19,9 миллиона гривен. По условиям ГФРР местный бюджет должен выделить софинансирование в размере до 30%.

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В связи с этим 2,5 миллона решили перенаправить с суммы, заложенной для ремонта легкоатлетического манежа ДЮСШ олимпийского резерва по легкой атлетике

Анатолий Петров пояснил, что в бюджете на 2022 год заложили около 15 миллионов на манеж, однако проектно-сметная документация, изготовленная в 2019 году, прошла корректировку, и сумма уменьшилась на 2,5 миллионов. Эти деньги и предложили перенаправить яхт-клубу.

Мэр Александр Сенкевич детальнее рассказал и о планах строительстве нового манежа.

— У нас есть легкоатлетический манеж на Центральном стадионе. У него есть пристроенное здание. Оно было построено методом «народного строительства» и сейчас разваливается, там нет должных условий для занятий. Мы подготовили проект по строительству модульного здания вместо того, которое есть. То есть, оно будет снесено и построено новое. Есть план сделать это до конца года. в прошлом году разрабатывалась проектно-сметная документация, и в начале этого проект проходит экспертизу уже с уменьшенной суммой. А предусматривалось в прошлом году около 15 миллионов, — рассказал Александр Сенкевич.

Также он рассказал о бассейне для гребцов.

— Там никто не плавает. Этот бассейн находится в Корабельном районе возле яхт-клуба. Там есть здание, где есть в бассейн, в котором находятся лодки. В нем гребцы в привязанных лодках гребут и учатся не на большой воде, а внутри здания. Есть предложение выделения государственных денег на реконструкцию с софинансированием из местного бюджета. Еще будет сессия. Просто, чтобы вы понимали, что мы не забираем у легкоатлетов и отдаем гребцам, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ищут пути решения проблемы доступа людей с инвалидностью в отремонтированный бассейн «Зоря», который город не предусмотрел во время работ.