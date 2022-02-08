В Николаеве ищут пути решения проблемы доступа людей с инвалидностью в отремонтированный бассейн «Зоря», который город не предусмотрел во время работ.

Об этом шла речь на заседании гуманитарной комиссии Николаевского горсовета во вторник, 8 февраля, передает корреспондент НикВести.

Начальница управления по делам физической культуры и спорта Ирина Бондаренко подтвердила, что бассейн сейчас не доступен людям с инвалидностью. Как сообщалось, чаша бассейна не предназначена для использования маломобильными горожанами. Также в здании бассейна узкие дверные проемы шириной до 60 сантиметров, сквозь которые не может проехать большинство колясок.

Начальница управления спорта отметила, что соцзащита передаст учреждению 40 колясок, ширина которых подходит под дверные проемы в бассейне. Таким образом люди с инвалидностью будут вынуждены пересаживаться из своих колясок, что создаст для них неудобство, однако другого решения, по ее словам, пока не нашли.

Она также отметила, что условия для людей с инвалидностью при ремонте не предусмотрели, поскольку капитальные работы не проводились, но подробности могут сообщить только в управлении капстроительства.

Ремонтные работы в чаше бассейна

В свою очередь, директор департамента соцзащиты Сергей Василенко сказал только о 20 колясках шириной 40-50 сантиметров. При этом присутствующие на комиссии отметили, что в таких колясках речь идет о ширине сидения. Учитывая колеса, ширина оси может быть равна 65 сантиметров. Сергей Василенко заверил, что такие коляски пройдут в проем.

Юрий Степанец, депутат горсовета с инвалидностью от «Слуги народа», который и обратил внимание общественности на проблему, отметил, что не считает вариант с пересадкой в другие коляски хорошим выходом.

— Пересаживаться человеку в коляску — такое себе удовольствие, скажу вам честно. Если мы не говорим о бассейнах, где есть отдельный пандус. Если есть такие пандусы в воду, то пересаживаться в специальные коляски — логично. Для того, чтобы коляска была чистая и своя как минимум не ржавела, — отметил депутат.

Он добавил, что специалисты должны провести независимую оценку и дать свои рекомендации по исправлению ситуации.

— Мое виденье как человека с инвалидностью — чтобы я не пересаживался ни в какие коляски. И в полной мере пользовался этим объектом. А как инженер я не могу дать четкие рекомендации, возможно ли снести какие-то стены или переоборудовать какие-то борты бассейна. Для этого нужен квалифицированный и независимый ответ. Кто-то может сказать: «Здесь нельзя, мы ничего переделывать не будем». Но есть чудесный кейс в Кривом Роге, когда ассоциация людей с инвалидностью подала иск в суд на городской совет, выиграла, и городскому совету пришлось выделять дополнительно 700 тысяч — оказалось, что возможно. Есть и такие истории, — сказал Юрий Степанец.

Он отметил, что свяжется с инженерами, которые дадут объективную оценку сложившейся ситуации. Также депутаты договорились выехать на место вместе с представителями управления капстроительства, чтобы обсудить возможные варианты исправления ситуации.

Юрий Степанец изучил документы по ремонтным работам. Он рассказал, что в одном из техзаданий управление капитального строительства дало проектанту указание не предусматривать доступ в бассейн для людей с инвалидностью в связи с невозможностью переоснащения чаши.

Депутат добавил, что во время общения с представителями УКСа те пообещали, что управление по делам физкультуры и спорта возьмет на себя приобретение специального подъемника для бассейна, который сможет опускать в воду людей с инвалидностью и поднимать их. В свою очередь, Ирина Бондаренко отметила, что слышит впервые о таких обязательствах своего управления.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы спорткомплекса «Зоря» в феврале текущего года.

Известно, что в декабре 2021-го вице-мэр Виталий Луков заявил, что реконструкция спорткомплекса «Зоря» завершится не раньше второй половины 2022 года.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что ремонт и реставрация бассейна спорткомплекса «Зоря» намерены завершить в декабре 2021 года.

Весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

Позже при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.