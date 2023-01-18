Благодаря победе над чешской теннисисткой Петрой Квитовой украинка Ангелина Калинина впервые в карьере вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 2-й раунд, женщины

Калинина - Квитова - 2:0 (7:5, 6:4)

Начали матч соперницы на равных. И украинка и чешка сосредоточились на собственных подачах и пытались максимально затянуть розыгрыши на чужих. Кульминационный момент в партии наступил в девятом гейме. Калинина оформила брейк и вышла вперед, но опытная оппонентка сразу ответила взаимностью.

Однако такое развитие событий не смешило украинку. Она сразу же еще раз взяла подачу чешки и на своей подаче со второй попытки реализовала сет-пойнт. Статистика подтвердила заслуженность локального успеха Калининой: меньше непринужденных ошибок (только 10 против 25), лучший процент первой подачи (60%) и т.д.

Вторая партия напомнила по сценарию первый сет. После восьми геймов счет на табло снова был равный — 4:4 без брейка. Здесь украинская теннисистка снова принялась за дело. Она «под ноль» выиграла подачу Квитовой и, в отличие от первой партии, на своей подаче закрыла гейм, сет и матч.

В следующем раунде первая ракетка Украины может снова встретиться с чешской теннисисткой. Для этого Барбору Крейчикову нужно одолеть француженку Клару Бюрель. Их поединок отсрочили из-за дождя.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) с защитили российские и белорусские флаги. Это произошло после того, как накануне один из болельщиков показал флаг РФ.