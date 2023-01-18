Теннисистка из Николаева Екатерина Байндл (Козлова) выиграла второй матч подряд на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

За выход в третий круг соревнований Екатерина Байндл за 1 час 45 минут обыграла американку Кэти Макнелли - 6:1, 7:6 (7:4), передает Укринформ.

Следующей соперницей украинской теннисистки будет 17-й номер «посева» Елена Остапенко из Латвии, после стартовой победы над украинкой Даяной Ястремской (6:4, 6:2) нанесла поражение венгры Анни Бондарь - 7:6 (7:5), 5 :7, 6:0.

Екатерина Байндл впервые в карьере пробилась в третий раунд Australian Open. До этого Екатерина проигрывала в первом круге в течение четырех розыгрышей подряд (2017-2020).

Напомним, благодаря победе над чешской теннисисткой Петрой Квитовой украинка Ангелина Калинина впервые в карьере вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.