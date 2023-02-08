Воспитанница николаевской школы прыжков в высоту Юлия Чумаченко завоевала серебро на турнире «Beskyd Bar».

Об этом сообщили в НОК Украины.

Соревнования проходили в чешском городе Тржинец в рамках Всемирного легкоатлетического тура категории Silver.

Юлия Чумаченко с результатом 1.87 м разделила второе место с действующей вицечемпионкой Европы Марией Вукович из Черногории.

А победила украинка Ирина Геращенко, которая стала единственной среди участниц, которой покорилась высота 1.90 м.

Ранее сообщалось, что николаевская рапиристка Ольга Калкутина в составе сборной Украины стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок в немецком городе Йена.