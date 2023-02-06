Николаевская рапиристка Ольга Калкутина в составе сборной Украины стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок в немецком городе Йена.

Об этом сообщили в Отделении НОК Украины в Николаевской области.

Вместе с Ольгой Калкутиной в сборной выступят три украинских спортсменок: Ольга Сопит, Кристина Петрова и Виктория Горпенченко.

— Наши девушки начали борьбу с более чем уверенной победы в 1/8 финала над Данией (45:14), а дальше взяли верх над Польшей (40:31). Справиться с итальянской командой, в составе которой фехтовала победительница и бронзовая медалистка личного турнира Карлотта Феррари и Матильде Кальванезе, для украинок оказалось сверхсложной задачей (22:45), говорится в сообщении.

В поединке за бронзу украинские рапиристки встретились с США. Поединки завершились при равном счете 43:43, но победу (благодаря приоритету) одержала Украина.

Ранее сообщалось, что 20-летняя протсменка Алина Полозюк из Николаева завоевала первенство на Кубке Украины по фехтованию на рапирах, который проходил во Львове 27 января.