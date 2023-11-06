З 1 по 5 листопада у Львові відбувся Кубок України серед чоловіків та жінок — ІІІ ранг, та чемпіонат України зі спринтерського омніуму на треку — ІV ранг.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту ММР.

Спортсменка СДЮСШОР з велоспорту Анна Колижук посіла 2 місце в командному спринті та в індивідуальній гонці переслідування. Також вона здобула 1 місце у командній гонці переслідування (4 кілометри), у гонці Медісон та Омніум.

Юлія Пчелінцева посіла 3 місце в командній гонці переслідування (4 кілометри) та в гонці Медісон.

Ольга Дегтяр здобула 3 місце в командній гонці переслідування (4 кілометри) та в гонці Медісон.

Анастасія Петрук посіла 3 місце в спринтерському омніумі.

Спортсменки школи вищої спортивної майстерності Ксенія Федорова, Юлія Скорищкнко та Вікторія Бондар посіли 2 місце на командному спринті.

Руслан Корнієнко та Ярослав Козаков вибороли 2 місце у командній гонці переслідуванні.

Юлія Скорищкнко та Олена Шарга здобули 1 місце у командній гонці переслідуванні.

Ксенія Федорова у гонці Медісон виборола 1 місце.

Нагадаємо, що липні у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту, де Миколаївці також отримали призові місця.