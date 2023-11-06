З 1 по 5 листопада у Львові відбувся Кубок України серед чоловіків та жінок — ІІІ ранг, та чемпіонат України зі спринтерського омніуму на треку — ІV ранг.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту ММР.
Спортсменка СДЮСШОР з велоспорту Анна Колижук посіла 2 місце в командному спринті та в індивідуальній гонці переслідування. Також вона здобула 1 місце у командній гонці переслідування (4 кілометри), у гонці Медісон та Омніум.
Нагадаємо, що липні у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту, де Миколаївці також отримали призові місця.
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З 1 по 5 листопада у Львові відбувся Кубок України серед чоловіків та жінок — ІІІ ранг, та чемпіонат України зі спринтерського омніуму на треку — ІV ранг.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту ММР.
Спортсменка СДЮСШОР з велоспорту Анна Колижук посіла 2 місце в командному спринті та в індивідуальній гонці переслідування. Також вона здобула 1 місце у командній гонці переслідування (4 кілометри), у гонці Медісон та Омніум.
Нагадаємо, що липні у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту, де Миколаївці також отримали призові місця.