У неділю, 12 листопада, миколаївська обласна федерація спортивного туризму організувала змагання з паркового орієнтування у сквері «Серце міста».

Про це у коментарі «НикВести» розповіла голова федерації Дарʼя Мартинова.

За її словами, це перша спроба таких змагань з початку війни. Організатори створили для учасників лабіринт з різними перешкодами та спеціальними точками, на яких гравці мали ставити відмітки.

— Приурочені вони просто до життя, бо ми сподіваємося, що будемо жити нормальним життям, не зважаючи ні на які обставини. Діти мають змагатися, діти мають зростати у нормальній обстановці. Тому ми проводимо такі змагання,— сказала голова федерації.

Однак гра розрахована не лише на дітей. Серед зареєстрованих на змагання миколаївців люди від 6 до 75 років.

— Він доступний будь-якій категорії людей, він не потребує спеціальної підготовки, це скоріше така гра спортивна, але вона дає навички орієнтування на місцевості, — розповіла Дарʼя Мартинова.

Крім того змагання мали також благодійну ціль. Усі бажаючі могли задонатити на збір для військових.

— Попутно у нас іде збір для наших військових. Наші гірські туристи створили катери які допомагають хлопцям переправлятися через Дніпро. І ми зараз збираємо кошти на ці катери. А ще у нас збір на 53 аеромобільну бригаду, там теж наші туристи які воюють півтора року в найгарячіших точках і їм потрібні дрони, — розповіла Дарʼя Мартинова.

Організаторами змагань виступила миколаївська обласна федерація туризму та миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання ,туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Нагадаємо, нещодавно серед миколаївський служб та структурних підрозділів відбулися змагання з волейболу.

Також у центрі Миколаєва відбувся перший легкоатлетичний забіг з нагоди 86-ї річниці Дня заснування Миколаївської області — «MYKOLAIV REGION RUN FEST».