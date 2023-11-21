Матч між Україною й Італією 20 листопада 2023 року. AP Photo / Martin Meissner

Вирішальний матч для відбору на чемпіонат Європи з футболу у 2024 році між Україною й Італією завершився з рахунком 0:0. Українська збірна зможе потрапити на Євро через плей-оф.

Про це пише hromadske.

Україна посіла третє місце в турнірній таблиці та зможе позмагатись за вихід на Євро-2024 через плей-оф Ліги націй навесні 2024 року.

Туди потраплять 12 найкращих команд Ліги націй 2022-2023 років, які не пройшли кваліфікацію Євро. Ці команди поділять на три шляхи (по чотири команди), у кожному з яких через півфінали та фінал розіграють іще по одній путівці.

Жеребкування відбудеться 23 листопада.

Нагадаємо, збірна України стала чемпіоном світу-2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху. У складі національної збірної команди України виступив провідний спортсмен Миколаївського регіонального центру «Інваспорт», заслужений майстер спорту України Сергій Баєв.