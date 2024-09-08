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Миколаївські легкоатлети стали призерами чемпіонату України з естафетного бігу

У Житомирі 7 вересня відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики з естафетного бігу, де миколаївські спортсмени стали чемпіонами та призерами змагань.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

  • Естафетний біг 4/100 метрів, чоловіки 1 місце — Нікіта Колосович, Юрій Грипіч, Андрій Василевський, Ілля Ізбаш (43,44);
  • Естафетний біг 4х800 метрів, чоловіки 2 місце — Віктор Волкорєзов, Руслан Монах (8.28,42);
  • Естафетний біг 4х800 метрів Юніорки U20 2 місце — Яна Жураківська (11:01.49);
  • Естафетний біг 4/400 метрів, юніори U-20 2 місце Владислав Стоцький, Віталій Карпенко, Антон Сміян (3.37,88);
  • Естафетний біг 4/400 метрів, юніорки U-20 2 місце — Яна Жураківська, Діана Шепель (4.16,27);
  • Естафетний біг 4/100 метрів, юніорки U-20 3 місце — Анастасія Алємаскіна, Марія Федоренко, Марія Боброва (55,62).

Підготували спортсменів тренери: Ірина Шаповалова, Юрій Грицак, Олександра Олійник, Іван Гриник, Марина Чумаченко, Алла Ковпак та Вікторія Кілярська.

Миколаївські легкоатлети на Командному чемпіонаті України у Житомирі, фото опублікувало Управління у справах спорту ММРМиколаївські легкоатлети на Командному чемпіонаті України у Житомирі, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, що миколаївець Сергій Паламарчук став бронзовим призером Паралімпіади в Парижі у плаванні на дистанції 200 метрів у вільному стилі (клас S3).

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