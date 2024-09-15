Миколаївські паралімпійці отримали нагороди до Дня міста

У суботу, 14 вересня, під час святкування Дня міста Миколаєва міський голова Олександр Сєнкевич вручив нагороди паралімпійцям, які представляли Україну на Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

«Найтитулованіша спортсменка Українки, уродженка Миколаєва Ольга Харлан отримала титул «Почесний громадянин міста Миколаєва». А наші паралімпійці — відзнаки виконавчого комітету Миколаївської міської ради та сертифікати на отримання грошової винагороди», — йдеться у повідомленні.

Миколаївські паралімпійці, фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські паралімпійці, фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Олександр Сєнкевич вручає нагороду миколаївському паралімпійцю, фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. З самого ранку жителі міста приймали участь у різних інтерактивах та активностях: велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.

Як миколаївці відзначали 235-ту річницю міста, читайте у матеріалі «МикВісті».