У Миколаєві пройшов чемпіонат області з волейболу серед жіночих команд
-
- Анна Гакман
-
•
-
18:01, 29 вересня, 2024
-
У суботу, 28 вересня, у Миколаєві пройшов чемпіонат області з волейболу серед жіночих команд.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
У змаганнях взяли участь сім команд: ВК «Миколаїв», Миколаївський фаховий коледж фізичної культури і спорту, ДЮСШ №5, Благодатне, Новий Буг, Первомайськ та гості турніру — волейбольний клуб «Кривбас» з Кривого Рогу.
За підсумками турніру, перемогу здобув волейбольний клуб «Кривбас», друге місце посів волейбольний клуб «Миколаїв», а бронзові нагороди отримала команда Миколаївського фахового коледжу фізичної культури і спорту.
Нагадаємо, миколаївський спортсмен завоював золото на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, який відбувся 21-22 вересня у Івано-Франківську.