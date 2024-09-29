У суботу, 28 вересня, у Миколаєві пройшов чемпіонат області з волейболу серед жіночих команд.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

У змаганнях взяли участь сім команд: ВК «Миколаїв», Миколаївський фаховий коледж фізичної культури і спорту, ДЮСШ №5, Благодатне, Новий Буг, Первомайськ та гості турніру — волейбольний клуб «Кривбас» з Кривого Рогу.

За підсумками турніру, перемогу здобув волейбольний клуб «Кривбас», друге місце посів волейбольний клуб «Миколаїв», а бронзові нагороди отримала команда Миколаївського фахового коледжу фізичної культури і спорту.

У Миколаєві відбувся чемпіонат з волейболу серед жіночих команд, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві відбувся чемпіонат з волейболу серед жіночих команд, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві відбувся чемпіонат з волейболу серед жіночих команд, фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, миколаївський спортсмен завоював золото на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, який відбувся 21-22 вересня у Івано-Франківську.