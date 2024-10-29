Миколаївські спортсмени вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу

Спортсмени з Миколаєва вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу та допомогли збірній України посісти перше загальнокомандне місце.

Про це повідомила начальниця управління з питань фізичної культури та спорту Ірина Бондаренко.

Миколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Миколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Миколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА проходив з 23 до 27 жовтня у Відні. У підсумку українська збірна посіла 1 загальнокомандне місце. В активі українців 76 золотих медалей, 81 срібна та 81 бронзова. Відзначається, що у змаганнях брали участь 1070 спортсменів із 34 країн.

«Миколаїв представляли 10 спортсменів, яким вдалося вибороти 12 медалей!», — зазначила Бондаренко.

Раніше вже повідомлялось, що на цьому Чемпіонаті миколаївські спортсмени вибороли 7 нагород.

Миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.

Нагадаємо, що миколаївський спортсмен здобув срібло на чемпіонаті з боксу.