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Миколаївські спортсмени вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу

Спортсмени з Миколаєва вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу та допомогли збірній України посісти перше загальнокомандне місце. 

Про це повідомила начальниця управління з питань фізичної культури та спорту Ірина Бондаренко. 

Миколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиМиколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Миколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиМиколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Миколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиМиколаївські чемпіони з кікбоксингу. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА проходив з 23 до 27 жовтня у Відні. У підсумку українська збірна посіла 1 загальнокомандне місце. В активі українців 76 золотих медалей, 81 срібна та 81 бронзова. Відзначається, що у змаганнях брали участь 1070 спортсменів із 34 країн. 

«Миколаїв представляли 10 спортсменів, яким вдалося вибороти 12 медалей!», — зазначила Бондаренко.

Раніше вже повідомлялось, що на цьому Чемпіонаті миколаївські спортсмени вибороли 7 нагород.

Миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.

Нагадаємо, що миколаївський спортсмен здобув срібло на чемпіонаті з боксу. 

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