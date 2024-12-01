Зустріч з шестиразовою олімпійською призеркою з фехтування Ольгою Харлан у Миколаєві. Фото МикВісті

Олімпійська чемпіонка України з Миколаєва Ольга Харлан стала лідеркою премії «УП 100» в категорії «Спорт».

Про це пише «Українська правда».

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка 2024 року в командних змаганнях Юлія Бакастова зазначила, що для неї Ольга — це не тільки сильний спортсмен.

«Про її результати та вміння бути наполегливою та впертою можна багато чого сказати. Але мені дуже хочеться показати її іншу сторону», — сказала вона.

За словами Юлії Бакастової, Ольга Харлан дуже емпатична людина, яка завжди вислухає, зрозуміє та буде поряд у важкі часи.

«Я дуже добре памʼятаю, як було нелегко, коли я втратила батька. Але ту каву з Олею в Портленді у звичайній американській кафешці я ніколи не забуду. Вона справді мене вислухала, дала мені підтримку та опору, яка мені була така потрібна. Вона дала мені зрозуміти, що я не одна, що є люди, які поряд та розуміють», — розповіла українська шаблістка.

Нагадаємо, що миколаївська спортсменка Ольга Харлан та багаторазовий чемпіон Паралімпійських Ігор Цвєтов потрапили до списку «УП 100», в рамках премії нагородили лідерів-українців в різних категоріях.

А український спортсмен, уродженець Миколаєва, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов увійшов до рейтингу (UWW) найкращих борців світу 2024 року.