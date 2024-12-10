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Харлан та Насібов знялись у фотосесії для нового календаря НОК України

Фотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamovФотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Олімпійці з Миколаївщини Ольга Харлан та Парвіз Насібов взяли участь у фотосесії для нового календаря Національного олімпійського комітету України. 

Світлини опублікував фотограф Андрій Харламов у соцмережі Instagram.

На фотосесію запросили більшість призерів олімпіади, серед яких виділялись золоті медалісти: стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк та жіноча команда з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької.

Фотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamovОльга Харлан. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov
Фотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamovПарвіз Насібов. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Також до зйомок календаря долучились стрибунка у висоту Ірина Геращенко, стрілок Сергій Куліш, веслувальниці на каное Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, Борці Парвіз Насібов, Жан Беленюк, Парвіз Насібов та Ірина Коляденко, метальник молота Михайло Кохан та глава НОК України Вадим Гутцайт.

Фотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamovФотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov
Фотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamovЯрослава Магучіх. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov
Фотосесія для нового календаря НОК України. Фото: instagram.com/andrew.kharlamovЖан Беленюк. Фото: instagram.com/andrew.kharlamov

Нагадаємо, уродженець Миколаєва, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов увійшов до рейтингу (UWW) найкращих борців світу 2024 року.

Раніше миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомила, що повертається на фехтувальну доріжку та візьме участь у Гран-прі, який буде проходити у французькому Орлеані.

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