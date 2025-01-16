Миколаївський фехтувальник виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях
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- Даріна Мельничук
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22:28, 16 січня, 2025
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У Києві, 11 січня, відбулись всеукраїнські змагання «Ля Флєш Cup», у яких взяв участь спортсмен з Миколаєва.
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що вихованець Миколаївська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з фехтування, Євген Олейников здобув бронзову нагороду. Тренують фехтувальника Артем Скороход та Юрій Марченко.
Нагадаємо, у Парижі 10-12 січня відбувся Кубок світу з фехтування на рапірах серед чоловіків, де миколаївець виступив у складі української команди.
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