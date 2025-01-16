Миколаївський фехтувальник виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях

Фехтувальник з Миколаївщини виборов бронзу на всеукраїнських змаганнях. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

У Києві, 11 січня, відбулись всеукраїнські змагання «Ля Флєш Cup», у яких взяв участь спортсмен з Миколаєва.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що вихованець Миколаївська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з фехтування, Євген Олейников здобув бронзову нагороду. Тренують фехтувальника Артем Скороход та Юрій Марченко.

Нагадаємо, у Парижі 10-12 січня відбувся Кубок світу з фехтування на рапірах серед чоловіків, де миколаївець виступив у складі української команди.