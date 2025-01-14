Миколаївець у складі української команди представляв Україну на Кубку світу з фехтування

Українські спортсмени на Кубок світу з фехтування на рапірах у Парижі, фото: Управління у справах спорту ММР

У Парижі 10-12 січня відбувся Кубок світу з фехтування на рапірах серед чоловіків, де миколаївець виступив у складі української команди.

Про це повідомила пресслужба Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Зазначається, що у командній першості, де Україну представляли Максим Гаравський, Даниїл Гойда, Дмитро Чучукало та миколаївець, спортсмен МСДЮСШОР з фехтування Єлізар Дирда.

«Наша четвірка у першому поєдинку олімпійки схрестила зброю з Іспанією на чолі з новоспеченим бронзовим призером КС в Парижі Карлосом Льявадором. Поступившись 40:45, підопічні Пилипа Колеснікова у підсумку посіли 17-те місце», — йдеться в повідомленні.

Рапіра, чоловіки (командні):

Італія — «золото»;

Японія — срібло»;

США — «бронза»;

Україна — 17-те місце.

Українські спортсмени на Кубок світу з фехтування на рапірах у Парижі, фото: Управління у справах спорту ММР Українські спортсмени на Кубок світу з фехтування на рапірах у Парижі, фото: Управління у справах спорту ММР Українські спортсмени на Кубок світу з фехтування на рапірах у Парижі, фото: Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, що 11 січня у Гонконгу завершилися особисті змагання Кубка світу з фехтування на рапірах серед жінок. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк стала найкращою серед українок, посівши 29 місце та вдруге поспіль увійшовши до 32 найсильніших.