 Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу

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Головна Новини Спорт 0:23, 21 серпня, 2026

Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу

Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті

Збірна Миколаївської області посіла третє місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики з естафетного бігу, який відбувся у Житомирі 19 серпня.

Про це повідомляють «МикВісті».

У чемпіонаті взяли участь 193 спортсмени з восьми областей України. Учасники змагалися в естафетах 4×100, 4×400, 4×800 метрів та 100+200+300+400 метрів.

Миколаївські легкоатлети перемогли у чотирьох дисциплінах:

  • 4×100 метрів серед юніорів (Віталій Карпенко, Данило Данильчук, Єгор Кочетов та Олександр Ангелов);

  • 4×100 метрів серед молоді (Віталій Карпенко, Данило Данильчук, Андрій Ходовський та Олександр Лелиця);

  • 4×100 метрів серед юніорок (Анастасія Алємаскіна, Марія Федоренко, Катерина Трушкіна та Ксенія Луценко);

  • 4×100 метрів у змішаній естафеті (Анастасія Алємаскіна, Марія Федоренко, Ренат Герасимов та Денис Муляр).

Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті

Ще одну медаль команда Миколаївщини здобула в естафеті 4×100 метрів серед дорослих. Срібними призерами стали Олександр Ангелов, Ілля Ізбаш, Юрій Грипіч та Андрій Василевський.

У цій самій четвірці спортсмени вибороли бронзу в естафеті 4×400 метрів.

За підсумками командного заліку Миколаївщина набрала 480 очок і посіла третє місце. Перше місце зайняла збірна Вінницької області з 805 очками, друге — Житомирської області з 736 очками.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті
Збірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВістіЗбірна Миколаївщини посіла третє місце на чемпіонаті України з естафетного бігу. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що у Миколаєві відбувся чемпіонат міста з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та дівчат. Змагання стали одним із етапів підготовки спортсменів до чемпіонату України з естафетного бігу, який пройде 17–19 серпня у Житомирі.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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