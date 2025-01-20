Четверта перемога поспіль: юні миколаївські футболісти лідирують у відкритому чемпіонаті Одеси

Юні футболісти СДЮСШОР «Миколаїв» лідирують у відкритому чемпіонаті Одеси, фото: Управління спорту ММР

Команда СДЮСШОР «Миколаїв» U-15 здобула четверту поспіль перемогу у Відкритому чемпіонаті міста Одеса з футболу серед дитячо-юнацьких команд.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

За підсумками чотирьох турів миколаївські футболісти здобули чотири впевнені перемоги та очолюють турнірну таблицю.

У третьому турі, який відбувся 12 січня, юнаки розгромили господарів турніру — команду ФК «Чорноморець-3» із рахунком 5:0.

У четвертому турі, 19 січня, СДЮСШОР «Миколаїв» здобули чергову перемогу, цього разу над командою ФК «Чорноморець-2». Матч завершився з рахунком 3:0.

Тренерами команди є Ігор Артеменко та Володимир Пономаренко.

Нагадаємо, що 5 січня на стадіоні ДЮСШ «Перемога» в Миколаєві відбувся перший благодійний кубок з футболу у форматі 8х8 «Шлях до перемоги». У турнірі взяли участь чотири команди, які зіграли між собою за чемпіонство та призові місця.