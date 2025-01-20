Четверта перемога поспіль: юні миколаївські футболісти лідирують у відкритому чемпіонаті Одеси
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- Марія Хаміцевич
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15:27, 20 січня, 2025
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Команда СДЮСШОР «Миколаїв» U-15 здобула четверту поспіль перемогу у Відкритому чемпіонаті міста Одеса з футболу серед дитячо-юнацьких команд.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
За підсумками чотирьох турів миколаївські футболісти здобули чотири впевнені перемоги та очолюють турнірну таблицю.
У третьому турі, який відбувся 12 січня, юнаки розгромили господарів турніру — команду ФК «Чорноморець-3» із рахунком 5:0.
У четвертому турі, 19 січня, СДЮСШОР «Миколаїв» здобули чергову перемогу, цього разу над командою ФК «Чорноморець-2». Матч завершився з рахунком 3:0.
Тренерами команди є Ігор Артеменко та Володимир Пономаренко.
Нагадаємо, що 5 січня на стадіоні ДЮСШ «Перемога» в Миколаєві відбувся перший благодійний кубок з футболу у форматі 8х8 «Шлях до перемоги». У турнірі взяли участь чотири команди, які зіграли між собою за чемпіонство та призові місця.
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